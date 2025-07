Concierto de Alejandra Guzmán en Guatemala será reprogramado

La cantante y compositora mexicana, Gabriela Alejandra Guzmán Pinal, más conocida como Alejandra Guzmán, visitaría Guatemala este 4 de septiembre, tras complicaciones de salud se informó oficialmente que se reprogramara.

“Si quieres esperar las nuevas fechas puedes conservar tus entradas para poder seguir reservando tu lugar para que puedas usarlo en las nuevas fechas que pronto estaremos comunicando”, comunica la promotora Show Business Guatemala.

Devoluciones

La promotora hace énfasis al público que si requieren la devolución de tu boleto, con gusto se estará dando información pronto de cómo sería el proceso.

El comunicado de Guzmán a los guatemaltecos

“Con profundo respeto y agradecimiento por el cariño que siempre me han brindado a lo largo de mis tres décadas como artista, quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen”, se lee.

Alejandra Guzmán Imagen de Instagram: @laguzmanmx

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsan a seguir adelante”.

“Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas, las cuales se anunciarán en breve a través de mis canales oficiales. También estará disponible la opción de reembolso para quienes así lo deseen”, se añade.

Comunicado oficial Foto: Instagram

