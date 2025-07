José Eduardo Derbez y Paola Dalay descartan el matrimonio

José Eduardo Derbez hablo acerca de la relación con Paola Dalay. Contrario a lo que algunos pudieron haber interpretado en un inicio, la pareja ha sido clara y directa: no tienen planes de casarse.

La noticia, que ha sido confirmada por diversos medios como detalla que tanto José Eduardo como Paola no creen en la institución del matrimonio. Ellos han expresado públicamente que el amor y el compromiso que comparten no necesitan de un “papel firmado” para ser válidos y duraderos. “Somos mucho de creer que, si vas a cortar o si vas a poner el cuerno, no necesitas un papel firmado, no necesitas divorciarte”, han comentado, dejando en claro su postura.

Aunque en el pasado hubo algunas bromas por parte de José Eduardo sobre una posible boda en Las Vegas, estas solo formaron parte de su característico sentido del humor. La pareja, que recientemente dio la bienvenida a su hija Tessa, está enfocada en disfrutar de esta nueva etapa familiar y en construir su relación bajo sus propios términos, sin la necesidad de seguir tradiciones.