Boletos agotados para el concierto de Ricardo Arjona ¿habrá nuevas fechas? Esto se sabe

Se prevé que tras el éxito se abrirán nuevas fechas en Guatemala para conciertos de Ricardo Arjona y su gira “Lo que el Seco no dijo”, fuentes cercanas a Publinews lo confirman.

Según se conoció, analizan la posibilidad de habilitar más fechas; por lo que los guatemaltecos que se quedaron sin asistir podrían asegurar su entrada al show del artista.

Hasta ahora, los 15 conciertos del guatemalteco se realizarán entre octubre y noviembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Durante la preventa del lunes 21 de julio, exclusiva con una entidad bancaria, los boletos se agotaron en cuestión de horas.

Hoy, en la venta general, las entradas volvieron a agotarse rápidamente.

Anuncio oficial de los boletos agotados para el concierto de Ricardo Arjona. Foto: Showbusiness Guatemala

¡Sold Out histórico!

La venta general al público dio inicio a las 10:00 horas de este martes 22, tras unas cortas horas la promotora oficial del concierto encargado anunció que el único canal oficial para la adquisición de los boletos es Eticket.gt y que contaba con entradas agotadas para las 15 presentaciones que realizará Arjona en Guatemala.

Oficial Foto: Showbussines Guatemala

¡Así reaccionó Arjona!

“Mis sueños siempre básicos. Mi convicción testaruda . Era tanta mi fe que aunque no tenía jardín me compré una podadora ( la tengo aún, nunca cortó pasto alguno, pero es mi artículo más simbólico y personal ) Coseche el aprecio de países alrededor del mundo, pero siempre fue el de mi tierra el que me sostenía. Me grabaron este video antes de sentarme a hacer el testimonial de rigor. Espero que puedan dimensionar todas las emociones que caben en esta palabra. Gracias”, expresa Arjona tras la fiebre intensa de los guatemaltecos en asistir a sus conciertos próximos.

En el concierto de Arjona, sus fanáticos podrán disfrutar de los éxitos de su más reciente álbum titulado “Seco”, presentado el 17 de enero del presente año, así como de reconocidos éxitos a lo largo de su carrera como “Mujeres”, “Historias de Taxi”, “Señora de las Cuatro Décadas”, “Realmente no estoy tan solo” y “Dime que no”, entre otras.

