Florinda Meza inicia proceso legal contra hijos de Chespirito: prepararía demanda millonaria

Florinda Meza se sumergió en la polémica luego del estreno de ‘Sin querer queriendo’, serie biográfica en la que se revelan detalles de la vida de Chespirito. Usuarios de internet señalaron a la actriz por sus malas acciones, por lo que las redes se plagaron de comentarios negativos sobre ella. De esta manera la intérprete de Doña Florinda habría comenzado un proceso legal contra los hijos de Chespirito, así como HBO Max.

Tras lo mostrado en la serie biográfica de Chespirito ‘Sin querer queriendo’, Florinda Meza se vio envuelta en polémica, por lo que especulaciones acerca de su relación con Roberto Gómez Bolaños y su participación en ‘El Chavo del 8’ comenzaron a surgir e incluso se revivió una entrevista en la que se refiere a los hijos del comediante como “defectos”, hecho que generó un sinfín de críticas para la actriz.

A raíz del escándalo, Florinda Meza continuó protagonizando otros rumores, como en los que se indica que no solo terminó con el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños, sino también con el de Carlos Villagrán y otros miembros del elenco de ‘El Chavo del 8’, situación que terminó de hundir su reputación.

¿Florinda Meza demandará a los hijos de Chespirito?

Diversos medios de comunicación han asegurado que Florinda Meza prepara una demanda bastante grande que podría llegar hasta los millones de pesos en contra de los involucrados de la serie ‘Sin querer queriendo’, incluyendo a los hijos de Chespirito y a la plataforma de streaming en la que se lanzó la producción, es decir, HBO Max.

Esta información fue complementada por la cuenta de X verificada ‘Cartoons On the Moon’, donde se publicó lo siguiente: “Florinda Meza ha comenzado una demanda en contra de HBO Max y los hijos de Chespirito: Esto lo reveló en una exclusiva para Imagen Televisión, donde afirma que es por difamación e incumplimiento de testamento”.

Usuarios de la red social argumentaron que dicha demanda no podría proceder, debido a que el personaje que se muestra en la serie no lleva el nombre real de Florinda Meza, por lo que los comentarios negativos hacia la artista no se hicieron esperar.