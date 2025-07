Integrante de ‘Hoy’ en estado crítico: “Está al borde de la muerte”

“Entre la vida y la muerte”, los conductores de ‘Chisme TV’, programa dedicado a noticias de farándula, encendieron las alarmas al dar a conocer que un integrante del elenco de ‘Hoy’ se encontraba grave en el hospital y se debatía entre la vida y la muerte luego de una grave recaída en sus adicciones, razón por la que dicho colaborador del matutino decidió romper el silencio sobre su estado de salud.

Pedro Montiel Foto: Facebook

Fue en la mañana del 15 de julio que en ‘Chisme TV’ se dio a conocer que Pedro Montiel, “Está muy grave. Tiene la tráquea rota. Estuvo vomitando sangre… lo encontraron aún con vida, pero está al borde de la muerte”.

Asimismo, Rodrigo Diéguez, Regina Castro y Rodrigo Fragoso mencionaron que la causa de la hospitalización de Pedro Montiel fue una golpiza que le propinaron a raíz de sus problemas de adicción: “Él lamentablemente estaba viviendo un proceso de adicciones, de alcoholismo… si volvió a recaer. Es que, véanlo, eso fue una golpiza”.

Pedro Montiel rompe el silencio sobre su hospitalización

Luego de que la noticia se volviera viral, Pedro Montiel concedió una entrevista a TVNotas, en la que aclaró la situación en la que se encuentra actualmente: “No me estoy muriendo. No estoy en terapia intensiva. Sí estuve muy grave, pero ya tengo una semana fuera del hospital”.

Asimismo, el colaborador del matutino aseguró que el accidente sucedió el 24 de junio, día en el que sufrió una aparatosa caída al salir del Oxxo mientras llovía fuertemente, pues llevaba chanclas: “Mi cara se fue directo contra el cemento. Tengo fotos donde se ve claramente que son raspaduras, no golpes de puño. Tengo la piel muy sensible y me salieron moretones por todos lados, incluso con solo frotarme los dedos”.

Pedro admitió que en su momento, su estado de salud fue preocupante, pues tenía síntomas de inflamación cerebral, no obstante, no sucedió como se contó en ‘Chisme TV’: “No fue un crimen de odio. No fue una golpiza. Me caí y me lastimé solo. La sangre en la calle donde me accidenté lo comprueba”.

“Nunca he negado que tuve problemas con el alcohol y me interné para rehabilitarme. Pero no recaí. La gente ve el árbol caído y le hace leña”, agregó.