Ángela Aguilar aclara el rumor de las supuestas esponjas

En una reveladora entrevista en el programa de Adela Micha, reconocido por abordar temas controvertidos, Ángela Aguilar, una de las figuras más prominentes del género regional mexicano, se pronunció sobre la reciente polémica en redes sociales acerca de su figura, donde fue acusada de usar “esponjas” para realzar su silueta.

Con contundencia, Aguilar declaró: “Salían muchas cosas de mi cuerpo… y nada más para dejarlo claro: de los cuerpos ajenos no se habla”. La cantante expresó el inmenso odio que recibió, derivado de acusaciones sobre un ‘cuerpo falso’. Explicó que, tras comprometerse con Christian Nodal, experimentó un aumento de peso que alteró su figura; sin embargo, posteriormente perdió 10 kilos, lo que naturalmente modificó su apariencia.

Aguilar enfatizó que su intención al hablar no es cambiar la percepción de terceros: “Lo que te estoy contando aquí no es para cambiar la perspectiva que tiene alguien de mí. Genuinamente, eso no está en mi control’. Finalmente, describió los primeros meses de su matrimonio con Nodal como una dualidad de belleza y crueldad, intensamente marcada por las críticas negativas recibidas.