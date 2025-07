Maribel Guardia víctima de infidelidad: destapan traición de Marco Chacón con una joven

Gustavo Adolfo Infante hizo pública la infidelidad de la que Maribel Guardia fue víctima por parte de Marco Chacón. De esta manera, se revivieron los señalamientos que Imelda Tuñón hizo en medio de su pleito legal con su exsuegra, en los que aseguró que Chacón había sido desleal a su pareja.

Mientras Imelda Tuñón y Maribel Guardia luchaban por la custodia del pequeño José Julián, ambas revelaron secretos una de la otra, de tal manera que la viuda de Julián Figueroa terminó por confesar que Marco Chacón era infiel. Aunque al principio surgió el rumor de que Chacón traicionaba a su esposa con Imelda, la actriz de ‘La Sirenita’ negó que haber sido ella la tercera en discordia.

Ahora, en ‘Sale el Sol’, se expuso información que una fuente anónima entregó de primera mano a Gustavo Adolfo Infante, en la que se aseguró que Marco Chacón sufrió las consecuencias de haber traicionado la confianza de Maribel Guardia, por lo que ahora incluso se encuentra desempleado.

¿Con quién engañó Marco Chacón a Maribel Guardia?

Durante la transmisión más reciente de ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante reveló lo que una fuente le contó: “Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático, ya no está. Según me dijeron, era porque había tenido una relación con una alumna”.

“La universidad tomó la decisión de separarlo de sus cátedras”, agregó, por lo que una de las conductoras del matutino recordó las acusaciones de la nuera de Maribel Guardia hizo meses atrás en medio de su disputa legal: “Coincide con lo que en su momento señaló Imelda Tuñón”.

Gustavo Adolfo Infante comentó que fue a una entrevista en la escuela donde trabajaba Marco Chacón, no obstante, cuando preguntó por él, le anunciaron que no trabajaba más en la institución.

“Entiendo que lo puedas remover del cargo mientras se investiga, pero darlo por hecho sin alguna denuncia formal de la persona se me hace complicado”, agregó otra conductora a la conversación.