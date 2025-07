Wendy Guevara rompe el silencio y da detalles sobre asalto sufrido junto a Las Perdidas: “Iban en cuatro motos”

La tarde del pasado jueves 3 de julio, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó, en su programa De Primera Mano, el trágico suceso que vivió la influencer Wendy Guevara.

De acuerdo con la información del comunicador, la también presentadora de televisión fue asaltada cuando viajaba junto a sus amigas Paola Suárez y Vanessa, mejor conocidas como Las Perdidas.

Si bien la misma fuente aseveró que todo comenzó cuando policías estatales detuvieron a las influencers y comenzaron a amenazarlas para entregar todo el dinero, Wendy Guevara decidió romper el silencio para explicar qué fue lo que realmente pasó.

Las perdidas sufren el robo de sus celulares

“Queríamos aclarar que no nos quitaron dinero; nos quitaron los celulares y no fue la policía. Es lo que queríamos aclarar”, fueron las palabras de la ganadora de La Casa de los Famosos México durante una transmisión realizada en redes sociales con el fin de aclarar todo lo ocurrido con el despojo de sus pertenencias.

Wendy pidió que el periodista Gustavo Adolfo Infante utilizara su espacio para explicar lo que realmente pasó. Asimismo, detalló que las personas estaban vestidas de civiles: “Se bajaron de una moto. Iban en cuatro motos, pero no fue la policía”.

Hasta el momento, el video suma más de 200 mil reproducciones en la plataforma china, TikTok, en donde se pueden leer comentarios como “yo digo que marlon esta detras de esto , guarden mi comentario y veran si no mas adelante“, ”Paola siempre comiendo; está triste, come, está enojada, come, qué onda” o “Nunca anuncien en sus redes qué van a hacer y por dónde, ayer vi en su live que iban a tomar carretera rumbo a León”.