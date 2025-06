¿Cuánto sabes sobre Brad Pitt?

Brad Pitt nació el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, un pueblo de Oklahoma, dentro de una familia de cristianos bautistas. Su padre administraba una empresa de camiones; su madre era terapeuta familiar.

En la escuela preparatoria formó parte de los equipos de golf, natación y tenis, y participó en algunos musicales y en otras actividades extracurriculares. Después asistió a la universidad y estudió periodismo, con un enfoque en publicidad.

Sin embargo, había algo dándole vueltas a la cabeza: su amor por el cine. Lo pensó mucho, hasta que decidió intentarlo, mudándose a Los Ángeles poco tiempo antes de concluir sus estudios. El resto es historia.

1. Su segundo nombre es Bradley, de donde tomó Brad. ¿Cuál es su primer nombre?

a) George

b) Richard

c) William

2. Aunque nació en el Estado de Oklahoma, creció en:

a) Texas

b) Missouri

c) Tennessee

3. Película de terror en la que actuó en 1989, que fue su primera película en llegar a los cines:

a) The Dark Side of the Sun

b) Cutting Class

c) Happy Together

4. En 1990 apareció en un comercial de televisión promocionando jeans de:

a) Levi’s

b) Calvin Klein

c) Abercrombie & Fitch

Brad Pitt. Es considerado uno de los actores más influyentes en la industria del cine, donde también es reconocido por su trabajo como productor. Foto: Wikipedia.

5. Su primer gran momento llegó en 1991 con esta película de Ridley Scott, una de las más famosas y polémicas películas de los años noventa:

a) Across the Tracks

b) Johnny Suede

c) Thelma & Louise

6. Película de 1992 en la que Robert Redford dirigió a Brad Pitt:

a) Cool World

b) A River Runs Through It

c) Contact

7. Compartió créditos con estrellas como Tom Cruise y Antonio Banderas en:

a) Seven

b) Legends of the Fall

c) Interview with the Vampire

8. Película en la que le dio vida a una representación de la muerte:

a) Meet Joe Black

b) Seven Years in Tibet

c) The Devil’s Own

9. Personaje que interpretó en la película Troya:

a) Héctor

b) Aquiles

c) Paris

10. Antes de estar casado con Angelina Jolie estuvo casado con:

a) Jennifer Aniston

b) Gwyneth Paltrow

c) Geena Davis

11. Nombre del personaje que interpreta en la película F1 (2025):

a) Sonny Sunny

b) Speedy Sonny

c) Sonny Hayes

12. ¿Cuántos premios Óscar ha ganado a lo largo de su carrera?

a) 2

b) 3

c) 4

Respuestas:

1 c / 2 b / 3 b / 4 a / 5 c / 6 b / 7 c / 8 a / 9 b / 10 a / 11 c / 12 a

Aciertos:

1-4 Principiante: Nos queda claro que no eres fan de Brad Pitt, pero no dudamos que hayas visto alguna de sus películas.

5-8 Intermedio: ¡Buen trabajo! Tal vez esperabas más aciertos, pero debes estar satisfecho con este resultado.

9-12 Avanzado: ¡Excelente! Has estado siguiendo su carrera desde hace décadas y no te pierdes ninguna de sus películas.