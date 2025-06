Denisse Guerrero de Belanova sorprende con su aspecto físico: “¿Qué le pasó en su carita?"

El nombre de Denisse Guerrero se volvió tendencia luego de que se viralizara un video en el que los usuarios de internet destacaron su aspecto físico, pues aseguraron que su apariencia se deterioró debido al paso del tiempo e incluso hablaron de la posibilidad de que la cantante se haya sometido a algún procedimiento estético.

Denisse Guerrero fue nombrada Voz Aliada del Año de la comunidad LGBT+ gracias a su trayectoria musical y a su música que se ha convertido en un referente del pop en México. La cuenta de Instagram ‘Escándala’ dio a conocer la noticia en un post: “Recibiendo la Voz del Orgullo a la aliados del año 2025, nos acompañará Denisse Guerrero, quien nos ha hecho bailar, enamorarnos y cantar al ritmo de su voz desde hace años a las poblaciones LGBT+.

Por este motivo la intérprete de ‘Rosa Pastel’ asistió a un evento en el que fue señalada por su apariencia, ya que un video en el que la cuestionan sobre los rumores de sus lazos familiares con la India María, internautas hicieron comentarios respecto a su físico.

Denisse Guerrero divide el internet

Dicho video compartido en la cuenta de Instagram de Ernesto Buitrón desató una gran cantidad de reacciones negativas: “Pensé que era Lyn May”, “¿Qué le pasó en su carita?”, “Ahora van a decir que es la hija de Lyn May y no de la India María”, “Creo que más bien tiene la cara mal inyectada más que decir que está envejeciendo”, “No la reconocí”, “Tanto botox se ve mal” y “No envejeció tan bien”.

No obstante, hubo quienes la defendieron con comentarios como: “Lo que la gente no logramos entender es que los artistas son humanos como nosotros y por ende envejecen”, “Qué asco la gente criticando su rostro, con la buena vibra que se carga” y “Está diciendo cosas importantes y solo se fijan en que ya no se ve como cuando tenía 20”.