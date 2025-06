“Se esfuerza y no le queda”: Ángela Aguilar hace tutorial de maquillaje y usuarios notan este detalle

Ángela Aguilar parece estar en una nueva etapa de exposición personal. Desde que confirmó su relación y matrimonio con Christian Nodal, la cantante se ha mostrado más abierta que nunca con su comunidad digital. En TikTok, donde suele compartir momentos más relajados, recientemente sorprendió con un GRWM (Get Ready With Me) en el que mostró su rutina completa de maquillaje antes de un show. Pero lo que parecía ser un simple video casual, terminó desatando una ola de comentarios, comparaciones y duras críticas.

¿Una estrategia de imagen?

En el video, Ángela aparece hablando con un tono sereno y dulce mientras elige su outfit, se maquilla y se peina. “Hola Angelitos, acompáñenme a un día cantando en un festival”, comienza diciendo con una actitud más íntima de lo que muchos están acostumbrados a ver en ella.

Durante el clip, comenta:“No sé qué labial ponerme. Estos son mis favoritos, son de Maybelline, New York, porque si no, cuando canto parezco el basón, porque se me queda el labial así por todos lados. Entonces creo que lo que voy a hacer es voy a mezclar estos dos para que sea un rojo un poquito más oscuro, pero tampoco tan tanto... Creo que ya quedó el color. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Creo que le hubiera hecho tantito más oscuro, pero no sé. Díganmelo en los comentarios.”

La cercanía y naturalidad con la que se muestra en el video podría ser vista como un intento por conectar genuinamente con sus seguidores, pero para muchos en redes, es una estrategia para “limpiar su imagen” tras el escándalo mediático con Cazzu.

Algunos incluso han ido más allá y aseguran que Ángela estaría intentando adoptar el mismo perfil reservado, amoroso y sencillo que la argentina proyectaba cuando estaba con Nodal.

¿Inspiración o imitación?

El cambio de Ángela va más allá del maquillaje. Usuarios han notado una transformación completa en su estilo: peinados más relajados, looks más urbanos y menos rancheros, y un tono de voz pausado que recuerda a Cazzu.“Cazzu siempre habla de su hogar y con ese tono sereno, ahora resulta que Ángela está igual”, fue uno de los comentarios que se repitió en TikTok. Otros fueron aún más directos: “Se esfuerza y no le queda”, haciendo referencia a que, por más que intente cambiar su imagen pública, “jamás podrá caer bien”.

La controversia se da justo cuando muchos aún tienen fresca la ruptura de Nodal con Cazzu y su repentino matrimonio con Ángela. La comparación entre ambas mujeres parece inevitable, sobre todo porque Cazzu siempre dejó claro que prefería una vida sencilla y sin ostentación. En contraste, la familia Aguilar ha sido conocida por su linaje artístico… y por presumir lujos ocasionalmente.

¿Reinvención real o personaje construido?

Pese a las críticas, hay quienes aplauden que Ángela muestre otra faceta. Lo cierto es que este nuevo contenido revela un intento por acercarse más a sus fans desde lo cotidiano. Pero también abre la puerta a cuestionamientos sobre su autenticidad y si realmente está mostrando su esencia o adaptándose a un rol que sabe que “funciona”.

Por ahora, Ángela sigue compartiendo más de su vida como nunca antes. Pero en redes, el juicio es implacable.¿Está encontrando su voz o simplemente replicando la de otra?

