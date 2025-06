Taylor Swift ofrece show sorpresa tras recuperar el poder sobre su discografía

Taylor Swift regresó a los escenarios después de casi seis meses desde el último concierto de su gira The Eras Tour, ya que apareció como invitada en una presentación benéfica en Nashville, logrando sorprender a mil 200 personas que se encontraban dentro del lugar.

Taylor Swift ofrece show tras recuperar el poder sobre su discografía

La intérprete estadounidense se ha mantenido alejada de los escenarios y redes sociales; no obstante, durante la celebración del evento Tight Ends & Friends, Taylor Swift reapareció para sorprender al público del concierto benéfico al interpretar uno de sus temas más populares, “Shake It Off”.

Taylor Swift recupera el poder de su música (Foto: Instagram @taylorswift)

La gala es organizada por la Tight End University y es una iniciativa de algunos jugadores de la NFL, por lo cual estaba involucrado Travis Kelce, quien mantiene una relación sentimental con Swift, demostrando que la pareja seguirá apoyándose en distintos aspectos.

Entre los artistas que también estuvieron presentes se encuentran Sophia Scott, Graham Barham, Jordan Davis y Luke Combs; sin embargo, la participación de Taylor Swift se había mantenido en secreto.

Fue a través de sus redes sociales donde hizo el anuncio de manera oficial; no obstante, en su sitio compartió una carta para revelar más detalles sobre la compra de los derechos de su música.

“Estoy intentando ordenar mis pensamientos y crear algo coherente, pero ahora mismo mi mente es un caos desorganizado. Me preguntaba constantemente cuándo, por qué y cómo tendría la oportunidad de contarte esto. Me aferraba a ello, lo intentaba, pero se me caía. Casi dejé de pensar que podría suceder después de 20 años de esperar a que me colgaran una zanahoria y luego me la arrebataran. Pero todo eso ya es cosa del pasado. He estado rompiendo a llorar de alegría a intervalos aleatorios desde que descubrí que esto realmente está sucediendo. De verdad puedo decir estas palabras: Toda la música que he hecho… ahora me pertenece… a mí”.

Taylor Swift la rubia que todos quieren en la música (Frazer Harrison/Getty Images)

A lo largo de la carta, la intérprete de “Red” agradeció todo el apoyo que ha recibido de sus fieles fanáticos, además de confirmar que la transacción se concretará a la medianoche mediante un proceso que fue justo y honesto.