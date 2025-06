Shanik Berman, famosa periodista de espectáculos, ha resaltado dentro de la industria del entretenimiento por su personalidad, misma que ha plasmado en distintos proyectos, como es el caso de La Casa de los Famosos México. No obstante, recientemente llamó la atención al revelar que Andrés García le habría solicitado intimidad a cambio de una entrevista.

Shanik Berman asegura que Andrés García le pidió intimidad a cambio de una entrevista

Durante una transmisión de Todo para la Mujer con Maxine Woodside, Shanik Berman aprovechó para compartir una anécdota de sus primeros trabajos como periodista de espectáculos, señalando que la enviaron para conseguir una entrevista con Andrés García, por lo cual se le acercó sin saber su identidad.

Posteriormente, la conductora relató que el actor la llevó a su camerino y, de manera repentina, se bajó los pantalones y le pidió tener un tipo de intimidad para poder darle la entrevista exclusiva.

“Fue la primera película que me mandaron a cubrir y yo no sabía quién era Andrés García. Y veo al hombre más hermoso, con los ojos verdes, y voy y le digo: ‘Oye, es que me mandaron a cubrir una entrevista con Andrés García. ¿Tú sabes quién es?’ Digo, me le acerqué por guapo. Y me dijo: ‘Sí, ven, te llevo’. Y me llevó a su camerino, se abrió el pantalón, se sacó el pirsh y me dijo: ‘Llégale y bebe’”, explicó.

Por su parte, la periodista confesó que se encontraba desconcertada en el momento, por lo cual el actor le confirmó su identidad, además de asegurar que después le otorgaría la entrevista.

“Entonces yo le dije: ‘¿Pero… y Andrés García?’ Y me dijo: ‘Soy yo’. Luego me dijo: ‘Si quieres, ahorita me haces la entrevista’”, dijo.

Como era de esperarse, el resto de los conductores que se encontraban en la transmisión reaccionaron de distintas maneras, especialmente al señalar que la situación podría ser referida como un tipo de acoso de parte del famoso actor.