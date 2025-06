Nueva fan rompe el silencio sobre relación con Alejandro Sanz ¿Qué fue lo que dijo?

Alejandro Sanz rompe el silencio y asegura que no ha sido declarado en rebeldía. / Foto: Getty Images

“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido participe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”, finalizó el mensaje colocado en Instagram.

Otra fan señala a Alejandro Sanz por mantener una relación muy extraña

Ahora , Fátima, otra seguidora de Alejandro Sanz, decidió romper el silencio y realizó un hilo en X. La mujer reveló tener 23 años de edad y haber mantenido una cercanía con el intérprete desde los 14 años. Según su relato, Alejandro Sanz comenzó a seguirla en redes sociales cuando ella tenía 16 años, lo que dio inicio a una interacción entre ambos.

Dos años después, la comunicación evolucionó a un intercambio de mensajes directos, en los cuales el cantante le expresó su apoyo. Fátima destacó que el trato de Alejandro Sanz hacia ella siempre ha sido de amabilidad. Asimismo, enfatizó que los mensajes recibidos por parte del artista estaban llenos de respaldo y gratitud, dirigidos no solo a ella, sino a sus fans en general, mostrando una faceta de cercanía y aprecio hacia su base de seguidores.

“Una no somos todas, él no es así, al contrario, he tenido siempre palabras de agradecimiento, gratitud, protección y arropamiento”, escribió.