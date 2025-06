Jeremy Allen White se convierte en Bruce Springsteen en el primer tráiler oficial de ‘Deliver Me From Nowhere’

La música de Bruce Springsteen llega a la pantalla grande en Deliver Me From Nowhere, un drama biográfico de época sobre cómo el cantante estadounidense compuso su álbum Nebraska. La cinta ya estrenó su primer tráiler oficial.

PUBLICIDAD

A través de las redes y canales oficiales de 20th Century Studios, de Disney, la productora reveló el primer adelanto completo de esta biopic protagonizada por Jeremy Allen White (The Bear), quien interpreta a un Bruce Springsteen que se siente perdido en el mundo.

White, Deliver Me From Nowhere

El filme sigue al cantante en su juventud, en 1982, cuando está a punto de alcanzar la fama mundial y trata de reconciliar las presiones de su carrera musical con los fantasmas del pasado. Estos conflictos lo llevan a grabar cuatro pistas en su habitación en Nueva Jersey, las cuales darán origen al álbum Nebraska.

La película fue dirigida por Scott Cooper, y está basada en el libro Deliver Me From Nowhere, una biografía escrita por el periodista musical Warren Zanes. Esta producción marca el regreso de Cooper a las películas sobre música, luego de que su cinta Crazy Heart le valiera el Oscar a Jeff Bridges y a Maggie Gyllenhaal como Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente.

PUBLICIDAD

Además de White, Deliver Me From Nowhere cuenta con las actuaciones de Jeremy Strong como Jon Landau, Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra Mike Batlan, Stephen Graham como el padre de Springsteen, Odessa Young como su interés amoroso, Gaby Hoffmann como su madre, Marc Maron como Chuck Plotkin y David Krumholtz como el ejecutivo de Columbia, Al Teller.

La biopic está programada para estrenarse en cines de Estados Unidos el 24 de octubre, por lo que habrá que esperar a que Disney confirme la fecha de estreno en salas de Latinoamérica.