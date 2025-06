Arzobispo de San Luis Potosí pide cancelar el concierto gratuito de Marilyn Manson por insinuar al mal

El arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, solicitó formalmente al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, la cancelación del concierto del músico estadounidense Marilyn Manson, programado para presentarse en la Feria Nacional Potosina (Fenapo). La petición fue realizada a través de una carta en la que el prelado expresó su preocupación por la presentación del controvertido artista.

En la misiva, el arzobispo Cavazos Arizpe argumentó que el espectáculo de Marilyn Manson no contribuye a los valores que se buscan fomentar en el estado. Señaló tener conocimiento de la trayectoria del cantante y consideró que su show no es benéfico para la sociedad potosina. La preocupación, según el arzobispo, no es exclusiva de la comunidad creyente, sino que se extiende a la sociedad en general, que busca promover un ambiente de paz y respeto.

La presentación de Marilyn Manson en la Fenapo generó un revuelo en redes sociales; mientras que algunos sectores, encabezados por la iglesia, consideran que el contenido de su música y su acto escénico son inapropiados, otros defienden la libertad de expresión y el derecho del público a elegir el tipo de entretenimiento que desea consumir.

El concierto, que se planea como uno de los eventos principales de la feria, ha sido objeto de discusión entre la población y medios de comunicación locales. Los organizadores de la Fenapo, por su parte, no han emitido una postura oficial respecto a la solicitud del arzobispo. La controversia pone de manifiesto la tensión entre las posturas conservadoras y las visiones más liberales en torno a la cultura y el arte en el espacio público.

Este tipo de polémicas no son nuevas en la carrera de Marilyn Manson, quien a lo largo de los años ha enfrentado intentos de censura y cancelación de sus conciertos en diversas partes del mundo debido a su imagen y el contenido de sus letras, que a menudo son vistas como una crítica a la religión y a los valores tradicionales.