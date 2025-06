¿Elio es el nuevo clásico de Pixar?

Elio, la nueva propuesta de Pixar, cuenta la historia de un niño con una enorme imaginación y una pasión por los aliens. Por accidente, termina siendo abducido y confundido con el líder de la Tierra por una organización intergaláctica. Lo que sigue es una serie de aventuras en el espacio, mientras trata de encontrar su camino de regreso a casa y entender su lugar en el universo.

Lo mejor de la película está en su corazón: Elio logra tocar temas universales como la búsqueda de identidad, la necesidad de pertenecer y el deseo de ser comprendido, sin importar la edad. A través de un colorido universo lleno de criaturas cósmicas, la película se permite momentos de introspección y ternura que conectan profundamente con el público, sobre todo en su segundo acto. Es una historia ideal para ver en familia, con mensajes que resuenan tanto en niños como en adultos.

Sin embargo, Elio también presenta varios tropiezos. Aunque su guion tiene alma, el humor muchas veces no da en el blanco. Varias escenas están llenas de chistes forzados que parecen escritos por adultos intentando sonar como niños de TikTok, lo cual puede hacer que el ritmo se sienta artificial o incluso incómodo. Además, a nivel visual, Pixar no arriesga: no hay avances técnicos destacables, y algunos diseños alienígenas se sienten reciclados o demasiado genéricos.

En conclusión, Elio es una película con mucho corazón y buenas intenciones, que funciona mejor cuando se enfoca en lo emocional y no en lo gracioso. Aunque no está al nivel de los clásicos dorados del estudio, sí ofrece una historia entrañable que vale la pena ver… siempre que uno esté dispuesto a tolerar algunos chistes incómodos en el camino.