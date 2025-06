Dua Lipa confirma compromiso con su novio, ¿quién es Callum Turner?

Asimismo, sobre su anillo de compromiso, Dua Lipa declaró que aún no comienzan a planear su boda, ya que tanto ella como su prometido están enfocados en proyectos profesionales, por lo cual tomarán todo con calma.

PUBLICIDAD

Dua Lipa Dua Lipa / Instagram

“Estoy obsesionada con él. Es tan yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien. Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que estamos disfrutando de este período. Nunca he sido una persona que haya pensado mucho en una boda, o soñado con qué tipo de novia sería” , comentó.

¿Cómo surgieron los rumores sobre el compromiso de Dua Lipa y Callum Turner?

Fue una fuente cercana a la cantante quien compartió detalles al medio The Sun sobre el supuesto compromiso entre Dua Lipa y Callum Turner, señalando que ambos están listos para dar el siguiente paso en su relación, tomando en cuenta todo lo que han compartido a nivel personal y profesional.

“Dua y Callum están muy enamorados y saben que esto es para siempre. Están comprometidos y no podrían estar más felices. Dua ha tenido uno de los mejores años de su carrera profesionalmente y esta es la guinda del pastel. Ha sido una Navidad increíble para ellos” , comentó al medio.

PUBLICIDAD

¿Quién es Callum Turner, prometido de Dua Lipa?

Callum Turner es un actor británico que inició su carrera en el modelaje antes de incursionar en el cine y la televisión, donde ha logrado reconocimiento por su versatilidad y presencia en pantalla.

Ha participado en diversas producciones notables, destacando su papel como Theseus Scamander en las películas de la franquicia Fantastic Beasts, así como en series aclamadas como Masters of the Air y The Capture. Recientemente, Callum Turner ha llamado la atención debido a la confirmación de su compromiso con Dua Lipa.