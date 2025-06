Fallece actor de King of the Hill en un tiroteo

El actor estadounidense Jonathan Joss, reconocido por sus papeles en series como King of the Hill y Parks and Recreation, murió tras ser disparado por un vecino en un violento incidente ocurrido el domingo por la noche en San Antonio, Texas. Según reportes policiales, el altercado surgió tras una acalorada discusión frente a la casa del artista.

Las autoridades llegaron al lugar tras reportes de un tiroteo y encontraron a Joss, de 59 años, con múltiples heridas de bala. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, el actor no logró sobrevivir. El presunto agresor, identificado como Sigfredo Álvarez Ceja, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato, con una fianza fijada en 200,000 dólares.

Aunque en redes sociales se especuló sobre un posible crimen de odio, la policía aclaró que no hay evidencia que vincule el hecho con la orientación sexual de Joss. Vecinos señalaron que ambos hombres tenían historial de conflictos previos, incluyendo peleas verbales y físicas.