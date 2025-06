Blake Lively retira acusaciones contra Justin Baldoni

Según el medio especializado Variety, Blake Lively ha decidido retirar las acusaciones en contra del actor y director Justin Baldoni. La decisión, que ha sorprendido a medios y fans por igual, fue confirmada por su equipo legal, quienes aseguran que la actriz está atravesando un periodo de “angustia emocional” debido al intenso escrutinio público que ha generado el caso.

La actriz retiró las acusaciones contra Justin Baldoni y su equipo legal señala que sufre “angustia emocional” por lo mediático del caso. Ahora buscan una resolución amistosa.

El conflicto legal, cuyos detalles nunca fueron completamente revelados al público, involucraba a Baldoni, conocido por su trabajo en Jane the Virgin y por dirigir la próxima adaptación cinematográfica de It Ends With Us, en la que Lively también participa. Tras semanas de especulaciones y atención mediática, los abogados de Lively indicaron que ahora se busca una resolución amistosa entre ambas partes.

La estrategia apunta a preservar la estabilidad emocional de la actriz y evitar mayores daños a la producción de la película, que ya se encuentra en etapa avanzada. Por ahora, ni Lively ni Baldoni han emitido declaraciones personales al respecto.

La industria se mantiene atenta a posibles repercusiones, aunque todo indica que ambas partes desean evitar un litigio prolongado y seguir adelante con sus compromisos profesionales.