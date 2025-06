¡Espectacular! Maribel Guardia cumple 66 años con mostrando su cuerpazo

La reconocida actriz de telenovela, Maribel Guardia, cumplió 66 años esta semana luciendo un espectacular bikini para demostrar que a su edad aún puede lucir una escultural figura.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de “Amigos X Siempre” y “Amigas y Rivales”, publicó unas fotografías en la playa, donde aparece modelando un bikini y mostrando sus abdominales.

“Feliz cumpleaños a mi ‼️🎈 le doy gracias a Dios por su amor infinito , porque por èl mi corazón sigue latiendo (corazón roto) 💔Celebro que he aprendido a mirar al cielo no con amargura, sino con esperanza. Y que sigo aquí, más fuerte, más sensible, más llena de fe. Gracias, Señor, por los años vividos, por los que vendrán, por mi hijo que vive en Ti, y por la certeza de que todo tiene un propósito. Hasta el dolor florece en esperanza. Gracias por la familia, por mi amado esposo , los amigos , y ustedes mis seguidores que han estado en las buenas y las malas Los amo ♥️ y tengo la suerte de tener un ángel en el cielo”, expresó la actriz.

En la publicación, miles de seguidores la felicitaron y la alabaron por la figura que luce a su edad. Entre las personas que le dieron “me gusta” a la fotografía se encuentra la puertorriqueña María del Pilar Rivera, mejor conocida como Maripily.

Del mismo modo, recordó a su hijo Julián Figueroa quien falleció en abril del 2023 con tan solo 27 años. Esta compartió un video donde Julián le canta el tema “Las Mañanitas”.

“Hoy cumplo años, y aunque la vida me ha enseñado a celebrar con lágrimas en los ojos, también me ha regalado recuerdos que son eternos. Este video es uno de los tesoros más grandes que tengo: mi hijo, mi ángel, cantándome “Las Mañanitas” con ese amor puro que solo él sabía dar. Hoy no está conmigo en cuerpo, pero su voz, su risa, su luz siguen aquí, abrazándome en cada nota. Te extraño con cada fibra de mi ser, hijo. Gracias por seguir celebrando conmigo desde el cielo.