¡No hemos visto lo último de The Last of Us!

Después del impactante final de la temporada 2, que cerró —por ahora— la historia de Ellie, HBO ya prepara lo que sigue para The Last of Us. La temporada 3 está oficialmente en desarrollo y se espera que llegue a finales de 2026 o en algún punto de 2027.

PUBLICIDAD

Tras el poderoso final con Ellie, la temporada 3 llegará entre 2026 y 2027… ¡y se enfocará en Abby!

Esta nueva etapa estará centrada en Abby, personaje clave del segundo videojuego de la franquicia. Su historia, marcada por la pérdida, la culpa y la redención, tomará protagonismo mientras el mundo postapocalíptico sigue cobrando factura emocional a cada sobreviviente. Con esto, la narrativa se alejará (momentáneamente) de Ellie para explorar otras perspectivas igual de intensas.

Tras el poderoso final con Ellie, la temporada 3 llegará entre 2026 y 2027… ¡y se enfocará en Abby!

Pero eso no será todo: ya se encuentra en planes una cuarta temporada que serviría como cierre definitivo para la adaptación del segundo videojuego. Según fuentes cercanas a la producción, la historia es demasiado densa para contarla en una sola entrega, así que los creadores buscan darle el espacio necesario para un desenlace a la altura de lo construido hasta ahora.