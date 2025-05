Flor Rubio rompe en llanto en vivo tras perder juego en “Venga la Alegria”

Flor Rubio no pudo evitar romper en llanto al perder en ‘Sin palabras’, juego de ‘Venga la Alegría‘, razón por la que se quejó en plena transmisión en vivo del matutino. Además, la conductora explotó contra los conductores, hecho que generó comentarios negativos en redes sociales.

‘Sin palabras’ es una dinámica en la que participan todos los conductores de ‘Venga la Alegría’, el cual consiste en adivinar el título de una película a base de actuaciones y mímica. Los televidentes han coronado a este como uno de los segmentos favoritos del matutino, pues los jugadores se divierten y compiten.

No obstante, el juego dejó de ser divertido para Flor Rubio, quien tras perder una ronda, despotricó en contra de sus compañeros y rompió en llanto en plena transmisión en vivo, situación que generó burlas en internet y la incomodidad del resto de los conductores de ‘Venga la Alegría‘.

¿Por qué se enojó Flor Rubio?

La cuenta de X conocida como ‘Prófugos del Ácido Fólico‘, publicó un fragmento de una reciente transmisión de ‘Venga la Alegría’, en el que Flor Rubio, luego de perder la ronda en la que debía adivinar la película que actuaba su compañera, se lanzó contra sus rivales en el juego ‘Sin Palabras‘.

“No estoy dolida, pero no me parece correcto que si yo estoy adivinando, vamos ganando, empiecen a adivinar porque se están burlando, no estoy de acuerdo porque te quitan la concentración, como si fueras una tonta y no está bien”, reclamó entre lágrimas.

De esta manera, usuarios de la red social dejaron comentarios como: “Bien hecho, no necesitas que los demás te humillen, tú solita puedes y mejor”, “Se pasó de ridícula”, “¿Quién soporta a Flor Rubio?”, “Nos burlamos de los jóvenes que ahora son de cristal, pero la anciana está igual”, “Esta señora que lleva años fingiendo ser buena persona, le tocas algo mínimo y explota en llanto”.

Flor Rubio se quiebra en llanto al sentirse atacada en el juego de “sin palabras”.