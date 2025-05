Cantante Tokischa denuncia que no la dejan mudarse a República Dominicana

La cantante dominicana Tokischa reveló que ha enfrentado rechazos reiterados al intentar alquilar o comprar apartamentos en edificios exclusivos de Santo Domingo, lo que la ha llevado a considerar mudarse a Nueva York contra su voluntad.

En una entrevista, la intérprete de “Linda” detalló:

Le han negado entrada en 3 o 4 torres residenciales, alegando que son “edificios familiares”.

Incluso cuando un dueño aceptó venderle en Bella Vista, los vecinos bloquearon la operación.

“Vivo con mi mejor amiga, sobrina y mascotas. No fumo ni bebo”, aclaró, descartando comportamientos disruptivos.

Tokischa confesó haber llorado por la impotencia: “Siento que me están sacando de mi país. Me gusta vivir en la ciudad, pero no me lo permiten”. Aunque viaja constantemente, reiteró su amor por República Dominicana.

La artista, ya había enfrentado rechazo social en 2021, cuando le prohibieron ingresar a santuarios religiosos tras unas fotos sensuales en el altar de la Virgen de Altagracia.