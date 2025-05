Dakota Johnson responde a la sugerencia de Pedro Pascal: “Fue una propuesta indecente”

La actriz Dakota Johnson, conocida por sus papeles en “Materialistas” junto a Pedro Pascal y Chris Evans, así como por su icónica participación en “La red social”, ha abierto su corazón en una entrevista para Elle UK, donde compartió los obstáculos que enfrentó al inicio de su carrera y una peculiar anécdota sobre OnlyFans.

Johnson recordó sus primeros pasos en la industria con crudeza: “El proceso de audiciones fue horrible y terrorífico. No tuve segunda audición, pero está bien”. Aunque no logró ingresar al prestigioso conservatorio Juilliard, agradeció el apoyo de sus padres, especialmente en los momentos más difíciles: “Hubo veces en las que no tenía dinero para pagar el alquiler o ir al mercado, y ellos me ayudaron”.

Con solo 19 años, Dakota dio vida a un pequeño papel en ‘La red social’ (2010), pero su camino no fue inmediato al éxito. “Después de esa película, pasé un par de años con trabajos pequeños y dificultades económicas”, confesó. Hoy, sin embargo, es una de las actrices más reconocidas de Hollywood.

El tema más curioso de la entrevista surgió cuando le preguntaron sobre OnlyFans, plataforma que desconocía por completo: “Es un lugar donde la gente ve a personas hacer cosas raras”, dijo entre risas. Reveló que su compañero en ‘Materialistas’, Pedro Pascal, incluso le sugirió abrir una cuenta: “Fue una propuesta indecente. Suena interesante, intrigante incluso”.