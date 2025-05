Shakira y Rihanna unirían fuerzas para canción del Mundial de 2026

Rihanna y Shakira en 'Can't Remember to Forget You'

Shakira y Rihanna volverían a sorprender a sus fanáticos con una icónica colaboración que se coronará como la canción del Mundial de 2026. Esto a 11 años de su unión en ‘Can’t Remember to Forget You‘, tema que fue nombrado un himno del pop y que alcanzó la fama internacional.

El 30 de enero de 2014 cambió la historia en el mundo del pop, pues Shakira y Rihanna estrenaron su primera canción juntas titulada ‘Can’t Remember to Forget You‘. El video musical que se publicó en el canal de Youtube de Shakira actualmente cuenta con más de 1.3 billones de visitas y un sinfín de comentarios en los que usuarios piden a las cantantes que vuelvan a trabajar juntas.

Shakira y Rihanna se prepararían para un gran estreno

Al parecer las plegarias de los fanáticos de la barranquillera y la originaria de Barbados se hicieron realidad, pues una fuente cercana a Publimetro reveló información exclusiva, en la que se destacó que las artistas podrían unir fuerzas una vez más, esta vez para crear la canción de la Copa Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio del próximo año.

Por el momento no se tienen más detalles acerca de la canción con la que Rihanna y Shakira encenderán el Mundial, no obstante, al ser una colaboración de tal magnitud, se espera que marque un hito en la historia de la música, tal como lo hicieron con ‘Can’t Remember to Forget You‘.

Todo esto sucede en un contexto muy diferente para las cantantes, ya que actualmente Shakira continúa dando conciertos en diferentes ciudades del mundo como parte de su tour ‘Las Mujeres ya no Lloran‘, que se colocó como su gira más ambiciosa en su trayectoria de 35 años.

Mientras tanto, Rihanna anunció su tercer embarazo del rapero A$AP Rocky tras un largo periodo sin lanzar música nueva; aún así encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl de 2023 y sigue coronándose como una de las estrellas pop más influyentes de los últimos tiempos.