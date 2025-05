Yailin La Más Viral: “En 22 años, la sin talento se ha hecho millonaria”

La rapera dominicana Yailin La Más Viral se encuentra siendo noticia este fin de semana, luego de que publicara un video en redes sociales respondiendo a las personas que se enfocan en difundir rumores sobre su vida personal y no hablan sobre su carrera profesional.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la joven de 22 años arremetió, especialmente, contra las presentadoras de televisión y radio de República Dominicana.

“A todas las personas y todas estas que se creen que son presentadoras vamos a quitarnos del personaje que yo te digo, tú me dices por televisión [...] Me tienen harta con lo mismo, por qué no se callan la maldita boca, a todo el mundo me lo echan de marido, cual es el maldito dolor de la creta mía quién se la esté comiendo, a ustedes no les importa eso”, comenzó diciendo la artista.

Sobre el cuchicheo de que mantiene una relación con DJ Adoni aclaró: “Adoni y yo no vamos a dejar de ser amigos, no se sorprendan si nos ven juntos por ahí, yo no voy a dejar de ser su amiga porque a ustedes les de la maldita gana”.

Además, invitó a las mujeres a “irse a las trompas” a ver si aguantan un enfrentamiento físico con ella.

“Hablen de mí, que en 22 años la sin talento se les ha hecho millonaria en tres meses. Por qué no hablan de eso, por qué no hablan de todos los conciertos que yo tengo, por qué no hablan de todos los millones que yo tengo en mis canciones, por qué no hablan de todo eso. Porque eso no les suma, solamente les gusta el chisme”, agregó.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, su nombre de pila, inició su carrera musical en 2019 por destacarse en una competencia de baile. En 2021, tomó notoriedad en su país natal, República Dominicana, luego de lanzar el tema titulado “Chivirika”. Ya para 2022, confirmó su relación con el trapero boricua, Anuel AA, con quien se casó poco más tarde. A partir de ese momento, realizó un tour por Estados Unidos.

En 2023, tras el divorcio con el también padre de su unigénita, la dominicana inició una relación con su colega estadounidense, Tekashi 6ix9ine. La pareja llamó la atención de los medios de comunicación por las múltiples controversias que vivieron, que estuvieron marcadas por maltrato intrafamiliar y casos judiciales.

Actualmente, se encuentra viralizada por los temas “Bing Bong”, “Chapa” y “Silla”, los cuales en conjunto acumulan más de 500 millones de reproducciones en YouTube.