Lanzan corrido de Valeria Márquez: “El último Live”; ¿Qué dice la letra?

A casi una semana de la muerte de Valeria Márquez, las redes sociales continúan conmocionadas por su terrible asesinato.

La Fiscalía de Jalisco se encuentra averiguando el caso que atrajo la atención incluso de medios internacionales debido a que la joven de 23 años fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo de TikTok.

Luego de que se diera a conocer que la joven también participó en un video musical de Luis R Conríquez, entre otros artistas, ahora se ha publicado El corrido de Valeria Márquez, el cual acumula miles de reproducciones a unos días de su lanzamiento.

¿Qué dice la letra del Corrido de Valeria Márquez?

Fue la cantautora Valeria Yescas quien publicó el tema musical titulado: "El Último Live: El Corrido de Valeria Márquez Justicia y Memoria“.

Dicho tema acumula hasta este domingo 80 mil reproducciones en Youtube.

Dicha composición ha sido bien recibida en las redes sociales con mensajes como...

“Exactamente que el que la privó de la vida no duerma y nunca tenga paz”, “Como dueles valeriaaaaaa” y “Está lindo su corrido My amor descansa en Paz bb vuela muy alto My amor nunca te olvidaremos...”.

Letra completa del Corrido de Valeria Márquez

En Jalisco se escucha la historia que hoy canto,

de una joven valiente su vida cegaron,

Valeria Márquez la reina del TikTok,

con su risa y su estilo al mundo conquistó.

En Zapopan nacida, sueños por delante

su salón de belleza su orgullo constante;

Blossom The Beauty Lounge, su reino y su hogar

donde hacía sus lives sin miedo a brillar.

Con 100 mil seguidores su voz resonaba,

en Tiktok e Instagram su luz no se apagaba;

hablaba de belleza, humor y pasión

Valeria la estrella robó el corazón.

¡Ay Valeria! tu brillo no muere

en el cielo tu alma se pierde;

Femicidio grito que truena, justicia pedimos

que el culpable no duerma.

Más llegó la tragedia un día de mayo

trece fue el destino el mundo callado;

un falso repartidor con saña y traición

entro a su estética le quitó la razón.

En plena transmisión su voz se quebró,

algo no esta bien su miedo mostró:

tres balas certeras su vida apagaron

el pueblo en shock, sus fans lloraron.

¡Ay Valeria! tu brillo no muere

en el cielo tu alma se pierde;

Femicidio grito que truena, justicia pedimos

que el culpable no duerma.

Se habla de un exnovio amenazas crueles,

Valeria lo dijo lo supo en sus pieles;

si algo me pasa él es la razón

dejó en sus historias la última canción.

La fiscalía busca las cámaras revisan

el pueblo exige que no haya mas prisas;

Jalisco llora su herida sangró

ella es símbolo su lucha vivió.

No fue solo un crimen es grito de alerta

femicidio en México la herida abierta;

su familia despide con llanto y valor

piden justicia que cese el dolor.

Valeria Márquez tu nombre se canta

corridos y redes tu fuerza se levanta;

no te olvidaremos tu luz seguirá

en cada transmisión tu voz vivirá.

¡Ay Valeria! tu brillo no muere

en el cielo tu alma se pierde

Femicidio grito que truena justicia pedimos

que el culpable no duerma.