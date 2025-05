Belinda vive el momento más bochornoso en Cannes y fans le dan “cachetada con guante blanco”

Belindase ha consolidado como una de las figuras más queridas y cotizadas del entretenimiento en el mundo hispano. Ya sea por su carrera como actriz, sus icónicas canciones pop o su estilo glamuroso, la estrella mexicana-española ha logrado mantenerse en el ojo público con una imagen que combina talento, belleza y sofisticación.

Por eso, su debut en la alfombra roja delFestival de Cannes 2025, uno de los eventos cinematográficos más importantes y prestigiosos del mundo, prometía ser un momento inolvidable. Y lo fue, aunque no precisamente por las razones que ella habría querido.

Belinda Belinda hace acto de presencia en Cannes y vive incómodo momento (Instagram)

El olvido que desató una ola de críticas

Vestida con un espectacular diseño negro de alta costura firmado por la uzbeka Sabina Bilenko, Belinda acaparó miradas durante su paso por la alfombra roja de la 78ª edición del Festival de Cannes, donde asistió como embajadora de L’Oréal. Sin embargo, un breve encuentro con la prensa casi arruina su gran momento.

Todo ocurrió cuando una reportera le preguntó: “¿Quién es el diseñador de tu vestido?” Visiblemente desconcertada, la cantante se volteó hacia su acompañante para buscar ayuda, pero al parecer, tampoco tenía la respuesta. Entre risas nerviosas, la reportera insistió: “¿No te recuerdas?”, a lo que Belinda, sin más opciones, admitió: “No me acuerdo. Está hermoso, ¿verdad?”

La escena fue captada en video y no tardó en viralizarse en redes sociales. Mientras algunos usuarios se enfocaron en elogiar su look, otros no le perdonaron el desliz.

Y es que el internet no olvida, y muchos aprovecharon la ocasión para recordarle el fuerte discurso que dio años atrás en el programa Me pongo de pie, cuando criticó duramente a una concursante por olvidar la letra de una de sus canciones.

Fans dan cachetada con guante blanco a Belinda

En 2015, Belinda protagonizó uno de los momentos más recordados del reality show Me pongo de pie, cuando las concursantes del equipo de Ha*Ash olvidaron la letra de “Bella traición”, su éxito de 2006. Las hermanas intentaron justificar el error diciendo que las participantes no escuchaban su música, pero la cantante no se contuvo:

“Perdóname, una persona profesional se aprende una canción”, declaró con firmeza. “Aunque no escuchen mis canciones, si a mí me pones una canción, yo me la aprendo por respeto al artista, no le cambio la letra.”

Sus palabras fueron aplaudidas por sus compañeros y el público, y desde entonces se convirtieron en una declaración contundente sobre la profesionalidad en el escenario. Pero ahora, ese mismo discurso se le ha revertido.

“Belinda diciendo que por respeto se aprende la canción y ni siquiera se sabe el nombre de la diseñadora. Karma is real”,“Así como pide respeto para los artistas, también debería dárselo a quienes la visten”. “Belinda se tragó sus propias palabras”.

Fans salen en defensa de Belinda

A pesar del aluvión de críticas, los fanáticos no dudaron en salir en su defensa. “El que puede, puede y el que no, no soporta”, “A Belinda se le perdona todo, se ve como diosa y no cualquiera puede estar ahí”. “Seguro se puso nerviosa, a cualquiera le pasa”. Otros la calificaron como “divina”, y aseguraron que “su porte opacó cualquier error”.

Lo cierto es que, a pesar del desliz, Belinda logró cumplir con su objetivo: posicionarse en la conversación global. En Cannes, donde se celebra no solo el cine, sino también la moda, la elegancia y el glamour, la cantante reafirmó su presencia como figura internacional.