¿Guns N’ Roses regresa a Centroamérica?

Guns N’ Roses, la legendaria banda liderada por Axl Rose y Slash, anunció su esperado regreso a Centroamérica para el último trimestre de 2025. Aunque aún no se han revelado las fechas ni los países confirmados, la noticia ya causa furor entre los fans del rock en la región.

El grupo, conocido por himnos como Sweet Child O’ Mine, November Rain y Welcome to the Jungle, prepara una gira que promete revivir la energía de sus conciertos clásicos. Todo apunta a que será una de las giras más esperadas del año, especialmente si se confirma que será una de las últimas presentaciones del grupo en esta parte del continente.

Guns N’ Roses no pisa suelo centroamericano desde hace varios años, por lo que esta gira podría marcar un reencuentro emotivo con sus seguidores. Las productoras ya están afinando detalles logísticos para los anuncios oficiales.