Karol G confiesa cómo se enamoró de Feid en su documental “Mañana fue muy bonito”

Karol G acaba de estrenar su documental ‘Mañana fue muy bonito’, en el cual, además de hablar sobre el viaje por el que atravesó para la concepción de su último disco, la cantante colombiana se mostró vulnerable al hablar de ciertos aspectos personales, como sus rupturas amorosas y su relación con Feid.

Los cantantes del género urbano han evitado mantener su relación en privado para alejar cualquier especulación que pueda afectarlos; sin embargo, todo parece indicar que decidieron compartir ciertos aspectos con motivo del apoyo y cariño de sus fieles fanáticos.

Karol G confiesa cómo se enamoró de Feid en su nuevo documental

Como parte de la temática de su documental ‘Mañana fue muy bonito’, Karol G decidió hablar sobre su relación con Feid, haciendo evidente que desde su primera colaboración comenzaron a tener sentimientos que iban mucho más allá de una amistad.

“Recuerdo que una vez hicimos una competencia de Nintendo y como que hubo ese jugueteo y nos empezamos a tocar pies, nos despedimos y, como hombre coqueto de la ciudad de Medellín, me dio un poco esquinero y yo entendí todo. Sin darme cuenta, yo ya estaba escribiendo canciones de amor”, explicó la artista colombiana.

Asimismo, después de hablar de todas las circunstancias negativas por las que atravesó en su relación pasada, la intérprete de “Si antes te hubiera conocido” aseguró que con Feid mantiene un vínculo divertido y sano, por lo cual ha logrado poder recuperar confianza.

“Es una persona que me entiende, que me escucha, que me tiene demasiada paciencia, es muy familiar, creo que nunca me había visualizado con una persona en mi vida, es una relación tan divertida”, añadió.

‘Mañana fue muy bonito’ ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, por lo cual sus fieles fanáticos podrán adentrarse en el mundo de la famosa cantante colombiana.