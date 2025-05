Doctora Polo habla de su “matrimonio” con Ana Gabriel: “Vamos a aclarar una cosa”

2024 convirtió en el año de los rumores sentimentales para Ana Gabriel. Todo comenzó cuando la cantante apareció con un anillo llamativo, desatando especulaciones sobre un posible matrimonio secreto. El chisme tomó fuerza cuando el periodista Jorge Carbajal aseguró en su programa que la artista se había casado con Silvana Rojas, una fan peruana. Sin embargo, la propia “Diva de América” lo desmintió con humor: “Yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Ya me río de todo esto”.

PUBLICIDAD

Pero el escándalo no terminó ahí. Recientemente, circuló un audio falsificado con la voz de Pati Chapoy, donde supuestamente confirmaba que Ana Gabriel se había unido en matrimonio con Ana María Polo, una figura reconocida por su programa “Caso Cerrado”, según el clip, manipulado con inteligencia artificial, la boda habría sido en Miami, con un selecto grupo de invitados.

El youtuber Michell Rubalcava fue quien expuso el engaño, revelando que el audio era falso. Por su parte, la Doctora Polo no se quedó callada y, en una entrevista con Javier Ceriani, desmintió categóricamente el rumor con su estilo característico:

“Vamos a aclarar una cosa: no me he casado con Ana Gabriel, ¿a quién se le ocurre esa estupidez?”. Además, se quejó de que en una foto editada le habían agregado hasta “manzana de Adán”: “Más vieja y todo, pero qué ridiculez es esa. ¡Qué inteligencia artificial, señores!”, exclamó entre indignada y divertida.