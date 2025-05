Filtran foto del nuevo tatuaje que Ángela Aguilar se hizo por Christian Nodal ¿Qué es?

Ángela Aguilar sigue haciendo cambios en su imagen, algunos más duraderos que otros, pero sigue sorprendiendo por la evidente evolución que hoy en día puede presumir a sus fans, quienes a pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelta la siguen apoyando fervientemente en cada uno de los pasos que da.

Falta muy poco para que el público pueda escuchar su nuevo álbum y la cantante de 21 años, ya se prepara para el lanzamiento del mismo, adelantando algunas canciones que estarán incluidas en este nuevo material, del que destaca su nueva canción ‘El Equivocado’, un tema donde la hija de Pepe Aguilar refrenda su amor por Christian Nodal y su canción ‘Nadie se Va Como Llegó’.

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebrando su noveno mes de casados Instagram: @angela_aguilar_

Desde hace unos meses, hemos visto como el estilo de Ángela Aguilar ha ido cambiando, y aunque muchos atribuyeron su transformación a Christian Nodal, la verdadera razón es la imagen de su nuevo disco, tal como ella lo adelantó al confesar que el cantante de ‘Adiós Amor’ la prefería con su cabello al natural, sin extensiones.

“Hace poquito me fui a arreglar las extensiones, me las quitaron y me las volvieron a poner. Cuando le mandé una foto con mi cabello normal, me decía: ‘ya quédate así, por favor’. Y yo así de: ‘amor, tengo que quedarme así para mi disco, espérate un mes. Ahorita me lo quito’”, reveló Ángela Aguilar a un programa de radio.

Ángela Aguilar presume nuevo tatuaje ¿Por Christian Nodal?

La nueva canción de Ángela Aguilar sigue haciendo ruido no solo por el contenido de sus letras, también por algunos detalles que, para los más atentos, no pasó desapercibido.

Uno de ellos, fue nada más y nada menos que un tatuaje que muchos especularon, sería el segundo que dedicaría a su ahora esposo, Christian Nodal, y es que en junio del 2024, luego de confirmar su romance con el cantante de 26 años, se tatuó las iniciales de él, por debajo de los dedos anular y meñique de la mano izquierda.

Ahora, a punto de cumplir un año de matrimonio, Nodal y Ángela Aguilar parecen estar viviendo su mejor momento a pesar de los rumores que apuntaban a una supuesta crisis, y un nuevo tatuaje de la nieta de Flor Silvestre lo comprobaría, pues usuarios notaron que en el video musical de la joven de 21 años, por unos segundos se puede ver una ‘raya’ más en la parte superior del hombro en el que se lee la palabra “amé”.

Ángela Aguilar se hizo un nuevo tatuaje. YouTube (YouTube)

¿Qué significa el tatuaje de Ángela Aguilar?

El nuevo tatuaje de Ángela Aguilar con la palabra ‘amé’ para muchos estuvo dedicada a Christian Nodal y algunos, señalaron que fue una clara referencia a la nueva canción de su esposo titulada de la misma forma y que, a palabras de él, su más reciente sencillo logró conmoverlo hasta las lágrimas.

La canción menciona: “Si te olvido, platícame la historia de nosotros / Cuéntame de dónde te conozco, para ver si así recuerdo poco a poco”, hablando de un amor que perdura hasta una edad madura, donde aclara que si alguna vez olvida todo lo que pasó, deben saber que sí amó a esa persona y su historia juntos.