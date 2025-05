¡No te las pierdas! Las series que debes ver lo antes posible

El 2025 trae una alineación poderosa de series que no te puedes perder. Algunas regresan con más fuerza, otras debutan con propuestas ambiciosas que ya están dando de qué hablar. Si estás buscando qué ver, aquí te dejamos cinco títulos que deberías agregar a tu lista ya mismo.

PUBLICIDAD

¿Ya sabes qué ver esta semana? Estas son las 5 series que sí o sí tienes que ver en 2025

The Last of Us – Temporada 2 (HBO Max)

La aclamada adaptación del videojuego regresa con una segunda temporada más oscura, centrada en la compleja historia de Ellie. Con nuevos personajes, escenarios postapocalípticos aún más intensos y una narrativa que promete romper corazones, esta serie sigue siendo uno de los pesos pesados de HBO.

¿Ya sabes qué ver esta semana? Estas son las 5 series que sí o sí tienes que ver en 2025

Andor – Temporada 2 (Disney Plus)

El universo de Star Wars vuelve al drama político con la segunda y última temporada de Andor. La serie mostrará los pasos finales de Cassian antes de los eventos de Rogue One, y promete una dosis de tensión, espionaje y rebelión como nunca antes. Imperdible para los fans galácticos.

¿Ya sabes qué ver esta semana? Estas son las 5 series que sí o sí tienes que ver en 2025

Mobland (Paramount Plus)

Paramount apuesta por el crimen con Mobland, una serie de mafiosos ambientada en un mundo moderno pero con aroma a los clásicos del género. Drogas, traiciones y poder en una historia que recuerda a The Sopranos, pero con su propio giro sangriento y actual.

PUBLICIDAD

¿Ya sabes qué ver esta semana? Estas son las 5 series que sí o sí tienes que ver en 2025

The Four Seasons (Netflix)

Inspirada en la obra de Vivaldi, esta serie antológica presenta historias ambientadas en cada estación del año, conectadas por temas de amor, pérdida y redención. Visualmente impresionante, es una joya emocional para quienes buscan algo profundo y artístico.

¿Ya sabes qué ver esta semana? Estas son las 5 series que sí o sí tienes que ver en 2025

El Eternauta (Netflix)

Basada en el legendario cómic argentino, El Eternauta es uno de los estrenos más ambiciosos de Netflix en Latinoamérica. Una invasión alienígena, una tormenta mortal y la resistencia humana contada con una estética oscura y una fuerte crítica social. Ciencia ficción con corazón latino.