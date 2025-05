Éxitos que nacieron para el cine (y conquistaron el mundo)

En el mundo del cine es común que los artistas lancen canciones especialmente compuestas para películas. Algunas pasan desapercibidas, pero otras logran romper la pantalla y convertirse en éxitos globales. Aquí repasamos algunas que no solo cumplieron su misión en la película, sino que trascendieron y marcaron una época.

“Love Me Like You Do” fue creada para 50 Sombras de Grey, pero la poderosa voz de Ellie Goulding y su producción emocional la convirtieron en un fenómeno mundial. A pesar de su origen en una historia erótica, la canción se volvió un clásico romántico en bodas y playlists personales.

“When Can I See You Again?” de Owl City fue escrita para Ralph El Demoledor, y aunque iba dirigida al público infantil, su sonido vibrante y nostálgico conquistó a jóvenes y adultos. Se volvió un himno geek de aventuras digitales y amistades que no se olvidan.

“Immortals” de Fall Out Boy nació con Grandes Héroes, la emotiva película de Disney inspirada en cómics. Su energía rock y mensaje de resiliencia conectaron con una audiencia mucho más allá del cine animado, consolidando a la banda en una nueva generación.

“The Travelling Song”, interpretada por Will.i.am para Madagascar 2, es uno de esos temas que se quedan grabados por su vibra positiva y nostálgica. Aunque es menos mainstream, se ganó un lugar en la memoria de quienes crecieron con la saga.

“Madagascar”

“Venom” de Eminem acompañó la película del simbionte de Marvel, pero su estilo agresivo y lírica afilada lo convirtieron en un éxito aparte. En plataformas de streaming, la canción explotó entre los fans del rap, incluso entre quienes no vieron el filme.

Ralph el demoledor

“All Star” de Smash Mouth, aunque no fue escrita para Shrek, se volvió inseparable del ogro más famoso del cine. La canción ya era popular, pero el inicio de Shrek la catapultó al estatus de clásico cultural.

Y por supuesto, “What I’ve Done” de Linkin Park, tema principal de Transformers, no podía faltar. El impacto visual de los robots gigantes sumado a la fuerza emocional de la canción crearon una combinación explosiva. El tema se volvió un estandarte de la banda y un recuerdo musical imborrable de la era Michael Bay.