Locura por Gaga en Río

Cientos de fanáticos brasileños de Lady Gaga convirtieron la entrada del lujoso hotel Copacabana Palace en una verdadera fiesta pop. Con pelucas, disfraces, carteles y coreografías ensayadas, los “little monsters” comenzaron a reunirse desde la noche anterior al esperado concierto gratuito que la cantante ofrecerá en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Lady Gaga aún no aparece, pero sus fans ya hicieron del Copacabana Palace una pasarela de amor y locura.

Los seguidores de la artista no solo cantaron sus grandes éxitos como Bad Romance, Born This Way y Rain on Me, sino que también improvisaron una pista de baile frente al hotel donde se hospeda Gaga. Algunos incluso viajaron desde otras ciudades del país solo para verla de cerca, aunque sea por unos segundos cuando entre o salga del lugar.

La presentación de Lady Gaga en Río ha sido calificada como uno de los eventos más esperados del año en Brasil. Se espera que miles de personas asistan al show, organizado con apoyo del gobierno local y transmitido en vivo por televisión y plataformas digitales.

La estrella estadounidense no ha hecho apariciones públicas todavía, pero sus fans mantienen la esperanza de verla asomarse a una ventana o bajar a saludarlos. Mientras tanto, la fiesta sigue en la puerta del hotel, donde la devoción por su “Mother Monster” no conoce límites.