Reina de Marvel y Dune: Florence Pugh lo hace todo

Florence Pugh está en la cima de Hollywood. La talentosa actriz británica no solo ha conquistado al público con su papel como Yelena Belova, la nueva Viuda Negra del Universo Marvel, sino que también brilla en la épica ciencia ficción de “Dune: Parte Dos”, donde interpreta a la princesa Irulan. Su versatilidad y carisma la han convertido en una de las estrellas más importantes del momento.

Florence Pugh: la nueva reina del cine De Dune a Marvel, y de los Óscares a las alturas. Florence Pugh se lanza (literalmente) a lo más alto con su papel en “Thunderbolts*”

Nacida en Oxford en 1996, Pugh debutó en el cine en 2014 y alcanzó fama mundial en 2019 con tres películas aclamadas: “Fighting with My Family”, “Midsommar” y “Mujercitas”, esta última le valió una nominación al Óscar. Desde entonces, no ha dejado de sumar éxitos, incluyendo su participación en “Black Widow” y “Oppenheimer”.

Este 2025 regresa al centro de la acción con “Thunderbolts*”, la nueva apuesta de Marvel Studios que se estrena el 2 de mayo. En ella, lidera a un equipo de antihéroes como la nueva Viuda Negra, una posición que hereda tras la muerte de Natasha Romanoff. Su actuación ya genera expectativa entre los fans, que la consideran uno de los mayores aciertos del UCM en los últimos años.

Y por si fuera poco, Pugh se volvió viral recientemente por realizar una arriesgada escena en la que se lanza desde el segundo edificio más alto del mundo. Sin dobles. Sin miedo. Florence Pugh no solo actúa: se lanza con todo, literalmente.