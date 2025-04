“El Temach” asegura haber recibido una demanda de Shakira por burlarse de sus hijos

Shakira se encuentra en medio de una nueva controversia tras supuestamente iniciar acciones legales contra el influencer Luis Castillejo, conocido como “El Temach”, por comentarios machistas y homofóbicos dirigidos a su hijo menor, Sasha.

PUBLICIDAD

El conflicto surgió después de que el creador de contenido publicara un video criticando la expresión corporal del niño, describiéndola como “amanerada” y sugiriendo que se debía a la falta de una figura paterna. “Está creciendo en un entorno muy femenino”, afirmó, generando indignación en redes sociales.

Aunque no hay confirmación oficial de la demanda, la posible acción legal reflejaría la firme postura de Shakira contra el acoso digital y su compromiso por proteger a su familia. En respuesta, El Temach subió otro video asegurando que la cantante lo había demandado y pidiendo apoyo legal a sus seguidores, pero sin presentar pruebas.

La reacción en redes no se hizo esperar: mientras los fans de Shakira la apoyan, muchos acusan al influencer de victimizarse y aprovechar la polémica. La artista, actualmente en su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, sigue demostrando que no tolerará ataques contra los suyos.