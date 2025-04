Pon a prueba tus conocimientos sobre Katy Perry con este quiz

(Jesse Grant/Getty Images for Breakthrough Pr)

Katy Perry es una de las mujeres mejores pagadas del pop y se ha convertido en un icono de estilo, sobresaliendo por la ironía y la estética kitsch que ha hecho su sello personal.

La cantante es hija de Maurice Keith Hudson y Mary Christine Perry, dos pastores evangélicos. Tiene un hermano menor, David (nacido en 1988), una hermana mayor, Ángela (nacida en 1982), y es sobrina del director de cine y productor Frank Perry (1930-1995).

Comenzó su carrera cantando en una iglesia y durante las últimas dos décadas se ha convertido en una de las figuras más importantes de la música pop. También es actriz, modelo, productora discográfica, bailarina, compositora, personalidad de televisión y empresaria.

Es considerada un icono del estilo y una referencia en el mundo de la filantropía. Nombrada como una de las figuras de la industria de la música mejor pagadas, ha redirigido el éxito de su carrera a obras de caridad, apoyando a múltiples causas por el bien de los niños, la lucha en contra de enfermedades y el bienestar de la comunidad LGBT.

Katy ha creado una estética propia en la moda, logrando con su estilo converger la elegancia, sin dejar a un lado el sello de fantasía y extravagancia que la define. ¡Pon a prueba tus conocimientos sobre Katy Perry!

1. Ciudad de California que vio nacer a Katy Perry:

a) San Diego

b) Santa Barbara

c) San Francisco

2. Antes de ser conocida como Katy Perry, usó este nombre para lanzar su primer disco en 2001, un álbum de música góspel:

a) Katy Katy

b) Katy Hudson

c) Katy Strong

3. Nombre de su segundo álbum, con el que hizo la transición al género ‘pop’ en 2008 y el cual la catapultó a la fama internacional:

a) One of the Boys

b) One of the Girls

c) The One

4. Nombre del sencillo más exitoso de ese segundo álbum, el cual alcanzó la posición número uno en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos:

a) Hot n Cold

b) Thinking of You

c) I Kissed a Girl

5. Nombre de su tercer álbum, lanzado en 2010:

a) Teenage Dream

b) Teenager

c) Teenage Taste

Katy Perry. Es una de las figuras más importantes de la música pop en la actualidad, una estrella que desde el inicio de su carrera ha ejercido influencia en la industria de la música con su visión de creatividad y extravagancia. Foto: Getty Images. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for iHeartRadio)

6. ¿Cuántos sencillos de su tercera producción alcanzaron la posición número uno en Estados Unidos, siendo la primera cantante en lograrlo con un solo álbum?

a) 3

b) 4

c) 5

7. Año en el que Katy Perry cantó durante el show de medio tiempo del Super Bowl:

a) 2014

b) 2015

c) 2016

8. Conoció a Orlando Bloom, su actual pareja y padre de su hija, en un restaraunte de esta dadena de comida rápida en 2016:

a) In-N-Out

b) Burger King

c) McDonald’s

9. ¿Cuándo cumple años Katy Perry?

a) 5 de octubre

b) 15 de octubre

c) 25 de octubre

10. No es uno de los álbumes de Katy Perry:

a) Diamond

b) 143

c) Witness

11. Su gira actual lleva el nombre de:

a) The Prismatic World Tour

b) The Lifetimes Tour

c) Hello Katy Tour

12. En 2024, la revista Forbes estimó su fortuna en:

a) 250 mdd

b) 300 mdd

c) 350 mdd

Respuestas:

1 b / 2 b / 3 a / 4 c / 5 a / 6 c / 7 b / 8 a / 9 c / 10 a / 11 b / 12 c

Aciertos:

1-4 Principiante: Definitivamente tus gustos musicales están en otros géneros.

5-8 Intermedio: Sabes mucho acerca de esta cantante, pero no lo suficiente para poder considerarte un verdadero fan.

9-12 Avanzado: Es evidente que has seguido de cerca la carrera de una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos.