Gerard Piqué y Clara Chía se separan tras tres años de relación: ¿Por qué cortaron?

Parece ser que la polémica relación entre Clara Chía y Gerard Piqué llegó a su final luego de tres años de escándalos y rumores. De esta manera el exfutbolista estaría pasando por un momento difícil mientras Shakira disfruta de su éxito en su gira por América, según información de Adriana Dorronsoro.

Tras su ruptura con Shakira, Gerard Piqué no tardó en confirmar su romance con Clara Chía, quien aseguran, habría sido la tercera en discordia durante su relación con la colombiana, por lo que su noviazgo se vio plagado de polémica y mensajes negativos.

Gerard Piqué y Clara Chía Gerard tiene 38 años y ella es 12 años menor que él (@3gerardpiqu)

¿Por qué terminaron Gerard Piqué y Shakira?

Fue en el programa ‘Vamos a ver’ que Adriana Dorronsoro anunció la ruptura entre Piqué y Clara Chía: “Me confirman que han roto. Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro”.

“Ha habido crisis. Sabéis que llevan muchos meses en rumores de crisis entre ellos, de hecho hace un mes apareció Piqué en Miami, en una heladería con una chica pelirroja. No sé si esa chica será el motivo o no, pero la ruptura me la han confirmado. Además esta información viene del entorno muy cercano a la pareja”, reveló la conductora.

Pepe del Real agregó su propia información a lo dicho por Adriana Dorronsoro: “Sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y demás, pero él todavía tenía cierto recelo”.

No obstante, el medio ‘SPORT’ negó que la noticia fuera real, argumentando que se comunicaron con fuentes cercanas que desmintieron que Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su noviazgo.

Por su lado, ni Piqué ni Clara Chía han hecho declaraciones al respecto. Aún así, cabe destacar que no es la primera vez que la pareja se enfrenta a rumores acerca de su ruptura y de infidelidades.