Laura Bozzo explota contra el undécimo eliminado de “LCDLF All Stars”: “soy histérica porque me da impotencia”

Laura Bozzo, presentadora y octava eliminada de la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), estalló en la gala del martes, contra el recién eliminado de la competencia, el cubano Carlos Chávez.

PUBLICIDAD

“Es la primera vez que te veo a los ojos después de todo lo que pasó ¿y sabes qué? Crónica de una muerte anunciada. Yo adoraba a ese Carlos que entró con el que hacíamos ‘Laura en América’, con el que hacía entrevistas... soy una loca de mie..., que soy grosera, que soy histérica porque me da impotencia”.

“¿Crees que a Lupillo [Rivera] le dio pena que te hayas ido? Te usó de la peor... mírame a los ojos. Tú has podido solo sin necesidad de este señor. No me digas usted porque no soy una anciana", dijo Bozzo.

Antes de la salida de Laura de la casa-estudio, esta arremetió contra Carlos por no apoyarla en la nominación positiva, que se realizó durante la octava semana del programa, y por posicionarse contra ella por alegadas órdenes de Lupillo.

¿Quién fue el undécimo eliminado de “La Casa de los Famosos: All Stars”?

El arquitecto cubano Carlos Chávez se convirtió la noche del lunes, 21 de abril de 2025, en el onceavo eliminado de la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo).

Este es el quinto concursante de la nueva generación que sale de la competencia.

Por su parte, todos los habitantes del cuarto Agua sobrevivieron a otra eliminación en la temporada.

PUBLICIDAD

Niurka y Rey superaron su quinta sentencia, Manelyk fue salvada por tercera ocasión, mientras, Carlos “Caramelo” Cruz recibió por cuarta vez el apoyo de los televidentes.

El ganador o ganadora del programa obtendrá 200 mil dólares, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar de “LCDLF All Stars” cargará con $50 mil.

En el juego siguen 12 habitantes luego de las eliminaciones de Salvador Zerboni, Valentina Valderrama, Varo Vargas, Nacho Casano, Aleska Génesis Castellanos, Erubey De Anda, Julia Gama, Laura Bozzo, Alejandra Tijerina, Uriel del Toro y Carlos Chávez.