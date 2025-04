La nueva villana de HBO que está dando de qué hablar

Kaitlyn Dever se transforma en la polémica villana de The Last of Us temporada 2.

Kaitlyn Dever, conocida por su trabajo en Booksmart, Unbelievable y Justified, fue confirmada como Abby Anderson en la esperada segunda temporada de The Last of Us en HBO. Su elección causó revuelo entre fans del videojuego original, donde Abby es una de las figuras más controversias y complejas de la historia.

PUBLICIDAD

Kaitlyn Dever se transforma en la polémica villana de The Last of Us temporada 2.

Abby es presentada como la aparente villana, pero su historia está marcada por la pérdida, el dolor y una búsqueda de justicia que borra las líneas entre héroe y enemigo. En el videojuego, su aparición cambió el rumbo de la narrativa, y se espera que la serie tome un rumbo similar. Dever ha dicho que se comprometió a comprender el trasfondo psicológico del personaje para ofrecer una interpretación que no solo sea fiel al material original, sino que también permita empatizar con ella.

Abby The Last of Us

La actriz se ha preparado intensamente, tanto física como emocionalmente, para encarnar a Abby. Este personaje representa un reto importante no solo por su exigencia física, sino también por la carga dramática que conlleva. HBO confía en que Dever logrará darle la humanidad necesaria a una figura tan polarizante.

Kaitlyn Dever se transforma en la polémica villana de The Last of Us temporada 2.

Con el inicio del rodaje en Canadá y la producción avanzando a buen ritmo, The Last of Us se perfila para volver con una temporada aún más intensa, y con Kaitlyn Dever al frente de uno de los personajes más esperados.