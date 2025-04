¿Están peleadas? Biby Gaytán rompe el silencio y revela por qué no fue a la boda de su hija

El 11 de abril, Alejandra Capetillo, la menor de las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, se casó en una boda civil que tuvo lugar en el lujoso hotel Four Seasons de Madrid, España, el país donde ha vivido por poco más de tres años y donde su historia de amor con Nader Shoueiry comenzó.

Los detalles fueron revelados unos días después, cuando la revista ‘HOLA!’ dio a conocer las imágenes exclusivas del enlace matrimonial, donde se pudo ver cómo fue el look nupcial de la modelo de 25 años, quien utilizó un conjunto de dos piezas, compuesto por una falda fluida y un top corto sin mangas y como tocado, un sombrero de paja donde llevó el velo de novia.

En una celebración íntima y con selectos invitados, Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry se casaron, sin embargo, lo que llamó la atención, fue que la modelo fue entregada por sus hermanos mayores, Ana Paula y Lalo, quienes fueron los únicos que si viajaron para la boda, siendo los grandes ausentes del evento, los padres de la novia, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Alejandra Capetillo estuvo acompañada por sus hermanos en su boda civil Instagram

Biby Gaytán revela por qué no fue a la boda de su hija

La revista ‘HOLA!’ fue la que aclaró en ese momento la razón de la ausencia de los mellizos, Manuel y Daniel y los famosos actores, asegurando que les fue imposible viajar ese día, sin embargo, las especulaciones empezaron a hacer ruido entre los seguidores de la pareja, retomando la polémica que apuntaba a que Biby Gaytán ni Eduardo Capetillo estaban de acuerdo con el enlace de su hija.

En una transmisión del programa de espectáculos de Gustavo Adolfo Infante, ‘De Primera Mano’ que se hizo el pasado 18 de abril, fue donde Biby Gaytán finalmente rompió el silencio respecto a su ausencia en la boda de su hija:

“Esta es una vocación que he tenido la oportunidad de atravesar a lo largo de mi vida, y me siento muy en paz y muy satisfecha porque he podido regalarle a mi familia el tiempo que he querido y he podido hacerlo, y cuando hay compromisos laborales, pues, esos son inamovibles”.

Sin profundizar en el tema, Biby Gaytán se limitó a aclarar que su familia es importante para ella y habló de su vocación como actriz y cómo es que esto, de pronto impedía que pudiera cumplir con sus compromisos personales:

“Todo pasa por algo y bueno, pues aquí estoy efectivamente con esta vocación que también Dios me regaló, así como también me regaló la hermosa familia que hoy en día no presumo, sino que sigo cuidando y he trabajado muy duro por ella”.

Boda de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry Instagram: @alecapetilloga (Instagram: @alecapetilloga)

Por último resaltó lo importante que es para ella sus hijos y su esposo: “sin duda alguna son lo más importante en mi vida mi familia, pero está esta otra parte profesional que también me llena inmensamente y que completa a esa Biby en lo personal”.

Por su parte, Alejandra Capetillo aseguró que pudo hablar con sus padres a distancia: ​​“Me dijeron que disfrutara al máximo ese día con Nader, porque es algo que se pasa volando. Y al final del día, tienes que estar presente y preocuparte nada más por estar felices entre nosotros dos“.