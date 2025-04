Eduardo Yáñez confiesa la traición que lo hizo alejarse de su hijo para siempre

Eduardo Yáñez, uno de los actores más reconocidos del entretenimiento mexicano, fue recientemente invitado al programa de Jorge “El Burro” Van Rankin, NEstado Burlesco, donde rompió el silencio sobre aspectos personales de su vida.

El actor, recordado por su polémica cachetada a un reportero durante un evento, sigue siendo tema de conversación por su carácter fuerte. Además, ha sido blanco de rumores sobre su salud, los cuales ha desmentido en varias ocasiones asegurando que se encuentra bien y que todos los rumores son falsos.

Eduardo Yáñez confiesa que no tiene contacto con su hijo

Fue durante la charla con Van Rankin que el actor se sinceró sobre la relación rota con su hijo, con quien no mantiene contacto desde hace varios años.

“Eres una gente de carácter muy fuerte, igual que yo. Ese hijo ¿cuántos años tiene hoy día? ¿Cómo te llevas con él?”, preguntó Van Rankin.

Yáñez respondió con honestidad, revelando que el distanciamiento fue producto de múltiples decepciones:

“No hablamos, tenemos aproximadamente tres o cuatro años que no hablamos [...] Nos peleamos porque me falló varias veces, me falló una y lo hablamos, me falló dos y lo hablamos, me falló tres y dije ‘A la chingad* se acabó‘. Lo extraño muchísimo; es un gran chavo pero por la edad se dejó llevar y lo descubrí una vez y se lo advertí. Cuando le ching*s lana a tu jefe ya estás mal.”

La confesión mostró a un Yáñez más vulnerable, reconociendo que, a pesar de la distancia, aún extraña a su hijo profundamente.

Van Rankin aprovechó para hacer una reflexión personal, alentándolo a buscar una posible reconciliación:

“¿No te gustaría verlo? Yo a mi papá nunca le dije ‘Te amo’ y se murió. ¿No te dan ganas de repente, llamarlo?”

El momento fue uno de los más emotivos del programa, dejando ver una faceta poco conocida del actor.

