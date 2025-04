(Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

William Levy ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, ya que el famoso actor de telenovelas fue detenido tras causar disturbios dentro de un restaurante, no obstante, parece que el famoso sigue involucrado en el tema, ya que recientemente se dio a conocer que podría enfrentar una nueva demanda.

PUBLICIDAD

William Levy enfrentaría nueva demanda tras ser arrestado en Florida

Fue el periodista Alex Rodríguez, conductor de ‘¡Siéntese quien pueda!‘, quien compartió más información sobre la presunta demanda que enfrentaría William Levy, señalando que el actor habría sido demandado por el estado de Florida el 17 de abril.

“El estado de Florida ha demandado al actor William Levy, que según este documento se declaró inocente de lo que pasó en el restaurante Baires Grill”, aseguró.

En este sentido, al respecto de la supuesta demanda, Levy se habría declarado inocente, por lo cual solicitó una petición especial, con el objetivo de que su defensa legal pueda prepararse; sin embargo, cabe destacar que el actor no ha compartido información oficial para desmentir o confirmar las declaraciones del periodista Alex Rodríguez.

“15 días para poder prepararse para juicio, donde demostraría su verdad. No quiere estar presente durante el descubrimiento de pruebas”, comentó.

Filtran llamada al 911 por la detención de William Levy

Fue través de un video que compartió el periodista Alex Rodríguez, en donde se difundió el supuesto audio de la llamada al 911 que realizó una persona para reportar el comportamiento de William Levy, quien presuntamente se encontraba alcoholizado junto con su acompañante, por lo cual el empleado señaló que ambos estaban agresivos.

“No se quieren ir, no les servimos más alcohol. Beben demasiado y no se quieren ir, no quieren pagar la cuenta. Les hemos tratado de dar un descuento, están discutiendo con otro cliente y se están poniendo muy agresivos”.

Luego de la llamada, la autoridades pertinentes llegaron al restaurante Baires Grill, donde William Levy fue arrestado y trasladado a una cárcel del condado, misma en donde tuvo que esperar algunas horas para tener una audiencia con el juez correspondiente.