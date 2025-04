“Clase vs vulgaridad”, Thalía y Mariah Carey lucen sus figuras en bikini en la playa y las comparan cruelmente

Las famosas cantantes fueron comparadas por sus looks en la playa

Thalía y Mariah Carey son dos famosas cantantes que tienen más que eso en común, y es que la mexicana se casó con Tommy Mottola, quien fue esposo de la estadounidense.

PUBLICIDAD

Por años las han comparado por sus voces, sus talentos, sus estilos, y recientemente, las han comparado por sus looks en la playa.

Ambas famosas han dejado claro que sus estilos son sexys, modernos, elegantes, y llenos de frescura, pero recientemente las compararon cruelmente.

“Clase vs vulgaridad”, Thalía y Mariah Carey lucen sus figuras en bikini en la playa y las comparan

Thalía dejó ver a través de sus redes sociales un look muy elegante, moderno y sexy en la playa luciendo un bikini blanco.

La cantante mexicana llevó un traje de baño enterizo, con atrevido escote, cuello halter, tiras finas, y escotado en la espalda con el que presumió su espectacular figura a sus 53 años.

Además, complementó este bikini con una falda larga y ancha en tono blanco y unas sandalias bajas beige con blanco, desbordando sensualidad y elegancia en la playa.

Por su parte, Mariah Carey posó en la playa luciendo un bikini de dos piezas con estampado en tono verde y amarillo, con panty anudada a los lados.

PUBLICIDAD

Aunque Mariah lucía sexy y hermosa, en redes aseguraron que Thalía lució mucho mejor y más elegante en la playa que la ex de su esposo.

“Cuerpazos ambas, pero Mariah muy vulgar”, “aquí se ve la diferencia entre clase y elegancia”, “me encantó el bikini de Thalía, muy elegante, a diferencia de la otra”, “la ex debería aprender de clase de Thalía”, “Mariah no tiene cuerpazo para lucir un bikini así”, “Thalía muy bonita y acorde a su edad”, y “amé el look de Thalía”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que las comparan, dejando ver lo peor de las redes, pues no deberían comparar a mujeres, ni por sus looks, estilos, por sus parejas, por ninguna razón, cada una tiene su estilo y es hermosa con él.