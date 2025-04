“Está irreconocible”, el nuevo look de Johnny Depp para película con Penélope Cruz que desató suspiros en redes

Tras años de haber dejado el mundo del cine y enfrentarse a su ex Amber Heard en un polémico juicio que ganó, Johnny Depp está más que listo para volver a las películas.

Según informan los medios estadounidenses, el famoso actor volverá a actuar en la película Day Drinker, al lado de Penélope Cruz y Madelyn Cline.

“Está irreconocible”, el nuevo look de Jhonny Depp para película con Penélope Cruz que sorprendió a todos

En redes ya circula una foto de Johnny Depp en su nuevo papel para la película Day Drinker y ha sorprendido a todos su transformación, pues luce muy diferente.

En la foto se ve al famoso apoyado sobre un codo mientras tiene un trago en la mano vistiendo un traje azul con solapas anchas, una gran barba blanca, cabello largo y blanco que llevaba recogido, además de lucir unos ojos azules.

Esta imagen ha emocionado a sus fans, quienes no pueden esperar a ver al actor de vuelta a las películas tras años de ausencia.

Esta película de acción estará dirigida por Marc Webb, y sigue a dos personas que terminan conectadas de formas inesperadas mientras que una trabaja en el bar de un crucero y la otra, Johnny, bebe durante el día.

Esta representa una película más donde el actor participa con Johnny Depp, pues ya trabajaron juntos en Piratas del Caribe: en mareas misteriosas, Asesinato en el Orient Express, y Blow.

“Ver a Johnny Depp en un nuevo proyecto como este me alegra el corazón. 😍”, “Ha vuelto como el meme del hombre más interesante del mundo”, “se ve increíble”, “wow se ve mejor que nunca, que interesante”, “amo su look con canas”, “cada vez más hermoso”, “cuando uno no cree que se puede ver mejor”, “este hombre se ve mejor con los años”, y “luce increíble, me encanta su look, muy sexy”, fueron algunas de las reacciones en redes.