Kanye West lanza ofensivos comentarios contra artistas

El polémico rapero Ye, antes conocido como Kanye West, ha generado una nueva ola de indignación tras publicar una serie de mensajes ofensivos y sexualmente explícitos en su cuenta de X. Entre sus declaraciones más controvertidas, el artista hizo comentarios denigrantes sobre Taylor Swift, Kim Kardashian y Madonna, además de bromear sobre una acusación de violación en su contra.

En sus publicaciones, Kanye se refirió a su exesposa, Kim Kardashian —con quien comparte cuatro hijos— como su “niñera” y expresó su deseo de grabar un video sexual con ella y su expareja, Ray J, en alusión al escándalo de 2008. También afirmó haber besado a Madonna y mencionó su frustración por no haber tenido relaciones con Taylor Swift: “Estoy enojado porque no me he acostado con Taylor Swift… Todavía”, escribió.

Además, el rapero bromeó sobre la demanda por acoso sexual y violación presentada por su exmánager Lauren Pisciotta, diciendo: “A veces pienso: ‘Guau, tengo una acusación de violación, la vida es así de graciosa”, minimizando un tema grave.

Estas declaraciones han reavivado las críticas contra el artista, conocido por sus polémicas pasadas, incluidas sus afirmaciones antisemitas y sus ataques públicos a celebridades. Mientras algunos seguidores lo defienden como un “provocador”, otros lo acusan de perpetuar la misoginia y trivializar la violencia sexual. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, con usuarios y organizaciones feministas condenando sus palabras.

Por ahora, ni Kim Kardashian, Taylor Swift ni Madonna han respondido públicamente a los comentarios de Kanye, pero el escándalo sigue creciendo en medio de cuestionamientos sobre los límites entre la libertad de expresión y el discurso de odio.