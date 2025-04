“Me ha hecho llorar”: así habría reaccionado Nodal a declaraciones de Cazzu sobre Ángela Aguilar

Luego de que Cazzu encendiera las redes sociales con un sensual posado casi ‘al desnudo’ la argentina fue captada en las calles mientras manejaba su camioneta hasta que fue interceptada por la prensa quienes no dudaron un minuto en hacerle una serie de preguntas en torno a su expareja, Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Fue este el momento que se llevó los aplausos por parte de sus seguidores, quienes señalaron que la argentina siempre mantuvo una cabeza fría frente a los cuestionamientos, sumado a que cada una de sus respuestas fue catalogada como una elegante forma de hablar de su ex y su esposa, luego de haber vivido una de las polémicas más fuertes en octubre del año pasado.

La entrevista que rápidamente se viralizó el viernes pasado, estuvo a cargo del medio de comunicnción ‘América TV’, donde fue abordada sobre su situación sentimental actual, y aprovechó para mandar un mensaje a su ex donde mencionó: “No me da bronca nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho, sin son felices, me encanta”.

A su vez, la argentina aprovechó para aclarar que nunca hubo ningún tipo de pleito legal entre ella y Christian Nodal, además de que su canción ‘Con Otra’ no tiene dedicatoria pero si está inspirada en hechos que ocurrieron en la realidad, señalando que hay cosas que tienen un toque de fantasía.

Así habría reaccionado Christian Nodal a las declaraciones de Cazzu

Tras las declaraciones de Cazzu, usuarios aseguran que Christian Nodal habría enviado un mensaje a modo de indirecta a la argentina en donde aprovechó sus redes sociales, para adelantar una nueva canción que se estrenará el próximo 10 de abril y que forma parte de todo el trabajo que desde hace poco más de un año, lo ha mantenido en los estudios de grabación.

“Muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento, lo que narra la canción en un video musical. Y este 10 voy a lanzar una canción que lleva por nombre ‘Amé‘. Que se le los juro el video es una chulada”, adelantó Christian Nodal sobre el nuevo sencillo que lanzará el próximo jueves y del que todavía no se sabe para quien estaría dedicado: “Ya me ha hecho llorar, fácil cuatro veces, y solamente lo he visto cuatro veces. Entonces, para que estén bien atentos ahí se los encargo”.

Vale recordar que en su nuevo álbum, se rumoró que existe una canción dedicada a su hija Inti, quien solo tiene un año de edad, sin embargo, a decir por el título del tema, las especulaciones ya han sido varias respecto a quien habría sido la posible musa, ya sea Belinda, Cazzu o su esposa, Ángela Aguilar.

Por ahora, será hasta el día del lanzamiento, que el público podrá escuchar para quien está dirigida, y se espera que tenga mayor éxito que su reciente tema ‘El Amigo’ que se batió a duelo de reproducciones con la canción de Cazzu, ‘Con Otra’ que logró superarlo por millones de visitas.