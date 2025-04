Video: ¿Cacharon a Piqué? El exfutbolista fue visto con una mujer pelirroja en Miami

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía comenzó a ser públicamente conocida en 2022, poco después de que Piqué anunciara su separación de la cantante Shakira, con quien había estado en una relación durante más de una década y tiene dos hijos en común, Milan y Sasha. Clara Chía, una joven de 23 años, trabajaba en la empresa Kosmos, fundada por Piqué, cuando ambos comenzaron su romance que al parecer habría surgido de una infidelidad, aunque al principio trataron de mantener la relación en privado, fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, lo que rápidamente atrajo la atención de los medios de comunicación. A pesar de la polémica que se fue de manera global, Piqué y Clara Chía han mantenido su relación en el ojo público, mostrando su amor a través de publicaciones en redes sociales y asistiendo juntos a diversos eventos.

No obstante, hace unos días el creador de la Kings League fue visto en una heladería de la ciudad de Miami con una mujer con cabello rojo, lo que causó curiosidad por saber si es que su novia catalana se cambió el look o era un nuevo interés amoroso del español. El encargado de viralizar este clip fue Telemundo. Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado con claridad quién es la mujer, pero los internautas aseguran que debe ser la misma Clara Chía.

Gerard Piqué dio detalles sobre su intimidad con Clara Chía: “Ahora es mejor que antes”

Hace unos meses, Pique estuvo en el programa ‘La Revuelta’ de David Broncano, donde habló de varios aspectos de su vida. Durante el programa, Broncano tiene la costumbre de preguntar a sus invitados sobre su vida íntima, específicamente sobre las veces que ha tenido sexo en el último mes, a lo que Pique respondió que al menos una vez al día sin mencionar a Shakira, pero haciendo referencia a que ahora está mejor al mantenerse los 30 días del mes.

“Creo que es importante, creo que el sexo es un tema tabú en este país también, se habla poco, pero sí es algo muy importante y ahora va mejor, bueno, desde años ha estado muy bien, pero ahora va mejor. En la vida tienes que ir en creciendo siempre. He cambiado el estilo, ya tengo un estilo distinto, ahora soy más centrado, ahora voy mejor de los dos temas”, señaló Piqué en su respuesta.